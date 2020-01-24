2020-01-24T15:25:12+03:00
Общество

В аэропорту Волгограда установили тепловизоры, чтобы не пропустить больных коронавирусом

Все службы готовы к усиленной работе
Екатерина МАЛИНИНА
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Пассажиры теперь проходят особый контроль.Пассажиры теперь проходят особый контроль.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Коронавирус из Китая, которым заболели уже более 800 человек и закрыли города, одна из самых обсуждаемых тем. Не хочется, чтобы эпидемия попала в страну, а уж тем более, в родной Волгоград. Роспотребнадзор принимают все меры, чтобы исключить риск попадания зараженных болезнью в Россию. В аэропорту Волгограда, как и в других воздушных гаванях, поставили тепловизоры. Так что все прибывающие в наш город пассажиры проходят теперь особый температурный контроль. Специальные приборы показывают температуру тела приезжающих. Если она повышена, то врачи приглашают для беседы и особого контроля.

Кроме того, на особый режим могут перевести и остальные контролирующие службы аэровокзала: пограничников, таможенников.

Кстати, тепловизоры – не новинка. Волгоградский Роспотребнадзор использует их, когда есть потенциальная опасность проникновения заразной болезни в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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