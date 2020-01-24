«Ротор» подписал контракт с форвардом из молодежной сборной России

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:00:14+03:00

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Знакомьтесь: в составе команды волгоградского «Ротора» появился еще один новичок - Артем Галаджан. Сегодня, 24 января, в пресс-службе сине-голубых сообщили, что подписали контракт с этим нападающим. Правда, напомним, заявить его на игры в составе «Ротора» клуб пока не может, так как 23 января РФС наложил на волгоградский клуб санкции за долг перед бывшим футболистом. Но на контракте с Артемом Галаджаном это никак не повлияет.

Что известно о новичке? Артему 21 год, воспитанник новороссийского «Черноморца». В 12 лет перешел в структуру московского «Локомотива». Впоследствии выступал за дубль «железнодорожников», а также дебютировал в основе. Последний сезон отыграл за ФК «Оренбург», где был в аренде. Как видите, у футболиста большой опыт игр на профессиональном уровне.

- Артема привлекали в состав молодёжной сборной России. Также он принял участие в юношеском чемпионате Европы 2015 года. Всего за национальную команду сыграл 36 матчей, забил 15 мячей, - уточняют моменты из биографии новичка в пресс-службе «Ротора».

В составе сине-голубых Артем будет выступать под номером «89». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

«Я рад стать частью «Ротора». В Волгограде созданы прекрасные условия, здесь есть всё, чтобы показывать достойный футбол. Команда идёт на первом месте в ФНЛ и я надеюсь, что вместе мы сможем достичь большого результата. Я настроен выигрывать, забивать голы и приносить пользу команде!», - цитируют игрока в «Роторе»

ДОСЬЕ

Галаджан Артём Сергеевич

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 22 мая 1998 года (21 год), Новороссийск

Рост: 180 см, вес: 71 кг

ИСТОЧНИК KP.RU