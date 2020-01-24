В Волгограде водителя «Мерседеса», сбежавшего с места ДТП, отправили за решетку

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:34:45+03:00

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Иногда водители дорогих иномарок, особенно молодые, думают, что им все сойдет с рук на дорогах. Они подрезают, превышают, создают аварийные ситуации… А в Волгограде один такой «мажор» вообще сбежал с места ДТП. Случилось это 12 января. Волгоградец за рулем «Мерседес ML 320» спровоцировал аварию - он протаранил автомобиль «Рено Логан», и сбежал. Вместо того, чтобы помочь пострадавшим и дождаться гаишников, он уехал.

Нашли его, надо сказать, достаточно быстро. И завели на него уголовное дело. В суде волгоградец стал оправдываться: мол, уехал, так как получил травму - ударился головой о стойку иномарки. Говорит, почувствовал себя плохо, поэтому сам отправился в больницу.

- Однако, в медучреждении мужчина почему-то не уточнил, что он получил травму в ДТП. И к месту аварии впоследствии тоже не вернулся, с пострадавшей стороной не связался. Поэтому Тракторозаводской районный суд наказал горе-водителя: ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки, - сообщают решение в пресс-службе волгоградского суда.

Но тут же уточнили, что постановление в законную силу не вступило и еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU