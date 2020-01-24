2020-01-24T15:00:10+03:00
Общество

В День студента в Волгограде запретят продавать алкоголь

25 января – один из дней трезвости в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ликеро-водочные отделы будут закрыты.Ликеро-водочные отделы будут закрыты.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Студенты – люди уже взрослые, по крайней мере, совершеннолетние. Чтобы они не переусердствовали со спиртным, в День российского студенчества 25 января в Волгограде введут «сухой закон», то есть полностью запретят продавать алкоголь и пиво в розничных магазинах с самого утра и до момента закрытия. По уже сложившейся традиции алкогольные витрины в супермаркетах перетянут красно-белыми сигнальными лентами. Правда, на кафе, бары, рестораны, ночные клубы и прочие заведения общепита ограничения в этот день не распространяются. А отмечать 25 января будут не только День студента, но и Татьянин день, и китайский Новый год.

«КП-Волгоград» напоминает ,что согласно постановлению Волгоградской областной Думы, в регионе сейчас действует запрет на продажу спиртного четыре дня в году. Это открывающий учебный год День знаний - 1 сентября, День студента - 25 января, День защиты детей - 1 июня, а также День молодежи, который отмечают 27 июня. Все так называемые «профессиональные» праздники детей и молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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