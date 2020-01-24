Видеоролики астраханского заповедника бьют миллионные рекорды просмотров

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:21:15+03:00

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Фильмы и видеоролики, которые снимают сотрудники Астраханского заповедника, собирают миллионы просмотров в интернете. Ведь увидеть редкие кадры с уникальными животными, снятые исподтишка фотоловушками, или узнать, как река становится морем - всегда интересно, увлекательно и занимательно. Недаром, например, выпуск тревел-шоу «Местные. Большая вода», посвящённый Каспию, уже посмотрели более 7 миллионов человек. Ведущая Ярославна Флорова отправилась в путешествие по самой крупной дельте в Европе – Волжской, чтобы выяснить, где река становится морем и как живётся в лабиринтах култуков, ериков и притоков. А знакомили ее с особенностями территории три астраханца.

А вот зрителям видеохостинга YouTube пришёлся по вкусу фильм об Астраханском заповеднике в новаторском формате VR 360. Количество просмотров уже перевалило за три миллиона.

- Видео соединяет в себе высокие технологии и первобытную природу Волжской дельты. Панорамное 360-видео – это ролик, обзор которого не ограничен матрицей и линзой, а составляет все 360 градусов обзора, как по горизонтали, так и по вертикали. Можно заглянуть в гнездо большого баклана, «прогуляться» по бескрайним лотосовым полям или с высоты птичьего полёта окинуть взглядом бескрайние протоки Волжской дельты, - рассказывают в астраханском заповеднике.

Фильм в формате 360 градусов астраханского завопедника посмотрели миллионы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU