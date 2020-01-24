2020-01-24T14:05:59+03:00
Общество

Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования

Компании «Газпром газораспределение Волгоград», АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» подвели итоги акции «Безопасность в каждый дом»
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Фото: Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»Фото: Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград»
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По итогам акции 235 абонентов, выполнивших все необходимые условия награждены сертификатами на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования в 2020 году.

Проходящая третий год подряд акция нацелена на привлечение внимания жителей Волгоградской области, использующих природный газ в быту, к безопасности, поскольку газоснабжение — сфера повышенной опасности.

Акция проводилась на территории всего региона. Абонентам необходимо было оплатить квитанцию за газ, а также заключить договор о ТО ВД(ВК)ГО. После этого методом случайных цифр были определены победители.

«Безопасность и безаварийность – это главные цели нашей работы. Однако граждане также не должны забывать о соблюдении элементарных правил при эксплуатации газовых приборов, пренебрежение которыми может привести к печальным последствиям», – отметил генеральный директор компаний ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» Александр Сидоров.

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Справка:

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в Группу «Газпром межрегионгаз».

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