Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования
По итогам акции 235 абонентов, выполнивших все необходимые условия награждены сертификатами на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования в 2020 году.
Проходящая третий год подряд акция нацелена на привлечение внимания жителей Волгоградской области, использующих природный газ в быту, к безопасности, поскольку газоснабжение — сфера повышенной опасности.
Акция проводилась на территории всего региона. Абонентам необходимо было оплатить квитанцию за газ, а также заключить договор о ТО ВД(ВК)ГО. После этого методом случайных цифр были определены победители.
«Безопасность и безаварийность – это главные цели нашей работы. Однако граждане также не должны забывать о соблюдении элементарных правил при эксплуатации газовых приборов, пренебрежение которыми может привести к печальным последствиям», – отметил генеральный директор компаний ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» Александр Сидоров.
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Справка:
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в Группу «Газпром межрегионгаз».