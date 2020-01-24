2020-01-24T13:59:48+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали лжеполицейских-вымогателей

Три рецидивиста требовали у волгоградца полмиллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всех вымогателей задержали, все трое оказались ранее судимые местные жители.Всех вымогателей задержали, все трое оказались ранее судимые местные жители.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде сотрудники угрозыска вместе с коллегами из регионального УФСБ и бойцами Росгвардии задержали трех рецидивистов, которые под видом полицейских вымогали деньги у молодого человека. Теперь бандитов опять отправят за решетку. Им грозит за «вымогательство» до 7 лет лишения свободы.

Жертвой преступников стал 29-летний парень. Он пришел в полицию и рассказал неимоверную историю о том, как с него вымогают деньги якобы правоохранители. Началось все в начале декабря. Парень подъехал к магазину в Кировском районе Волгограда, и едва вышел из машины, как к нему подошли трое мужчин и представились сотрудниками полиции. Документов никаких не предоставили, зато тут же предъявили обвинение в торговле наркотиками. Мужчины вели себя по-хамски, угрожали «посадить за ребешку» и «найти» наркотики в салоне авто. А потом тут же пообещали «замять дело» за 500 тысяч рублей.

- У волгоградца таких средств не оказалось, тогда бандиты повезли его в ломбард, где он заложил свою золотую цепочку и браслет. Но вырученных денег преступникам показалось мало, и они отобрали у потерпевшего иномарку - «Митсубиси Лансер», и скрылись на нем. Позже сгоревшую машину нашли в нескольких километрах от места угона, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вымогателей вычислили и пи силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР «Вектор» задержали.

- Лжеполицейскими оказались трое ранее судимых волгоградца - 22, 23 лет и 31 год. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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