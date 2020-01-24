2020-01-24T14:24:08+03:00
Происшествия

В волгоградские школы пришли письма об очередном «минировании»

Оперативные службы проверяют здания
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас здания проверяют оперативные службы.Сейчас здания проверяют оперативные службы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Подобные сообщения уже стали привычными для волгоградцев. 24 января на электронную почту двух образовательных учреждений города – гимназии №17 в Ворошиловском районе и школы 102 Дзержинском районе - пришли письма с угрозами. Авторы пишут о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Дирекция тут же сообщила о ЧП в полицию и своему начальству.

- Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Ко времени поступления сообщений первая смена успела завершить учебный процесс, учащиеся второй смены под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. Они продолжили занятия в соседних школах. В Гимназии №17 школьников перевели в МОУ СШ №48, учащихся МОУ СШ №102 – в Гимназию №11. При этом педагоги контролировали, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде и теплой обуви. В настоящий момент здания образовательных учреждений проверяют кинологи с собаками, - сообщили "КП-Волгоград" в администрация Волгоградской области.

Кстати, совсем недавно сотрудники ФСБ вычислили сервис, через который в госучреждения поступали письма с угрозами. Приходили они с помощью интернет-почты Startmail. Сервис специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки». Пока не известно, кто "автор" писем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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