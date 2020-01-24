Фура влетела в гаражи в Волгограде

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:02:18+03:00

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Поздним вечером 23 января 2020 года фура с прицепом из Дагестана на скорости влетела в гаражи на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 29-летний водитель «КАМАЗ-53212» ехал с горки по улице Азизбекова в направлении Елецкой. по предварительной версии, парень не справился с управлением. В итоге перевозивший морковку грузовик вылетел с дороги и протаранил несколько гаражных боксов, расположенных в ГСК «Мирный». В кабине в этот момент находились водитель и его 22-летний напарник. Они оба получили травмы, с места ДТП их увезли в больницу.

ghest_volgograd Фура протаранила гаражи на Елецкой в Волгограде

Но сначала пришлось поработать спасателям. Молодых людей зажало в покореженной кабине грузовика. Чтобы достать их оттуда, сначала пришлось разобрать завалы. Вытаскивали пострадавших через крышу - ее пришлось срезать.

ИСТОЧНИК KP.RU