Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:35:59+03:00

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Обитатели аварийных домов годами добиваются нового жилья вместо разваливающихся на глазах квартир. Но денег под эти программы выделают мало, а ветхого жилья много. Поэтому каждый квадратный метр на счету. Правда, чиновники и в этом случае умудряются получить выгоду. СУ СК по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении главы Красноярского района Нургали Байтемирова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В декабре 2013 года в селе Маячное администрация купила квартиру на деньги из программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Чиновник сказал своим подчиненным подготовить бумаги, чтобы передать жилье своей знакомой, которая совсем не нуждалась в переселении. Позже она смогла его приватизировать.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в СУСК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU