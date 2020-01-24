2020-01-24T11:35:59+03:00
Происшествия

Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья

В отношении главы Красноярского района возбудили уголовное дело
Екатерина МАЛИНИНА
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Квартиру женщине придется вернуть государству.Квартиру женщине придется вернуть государству.
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Обитатели аварийных домов годами добиваются нового жилья вместо разваливающихся на глазах квартир. Но денег под эти программы выделают мало, а ветхого жилья много. Поэтому каждый квадратный метр на счету. Правда, чиновники и в этом случае умудряются получить выгоду. СУ СК по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении главы Красноярского района Нургали Байтемирова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В декабре 2013 года в селе Маячное администрация купила квартиру на деньги из программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Чиновник сказал своим подчиненным подготовить бумаги, чтобы передать жилье своей знакомой, которая совсем не нуждалась в переселении. Позже она смогла его приватизировать.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в СУСК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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