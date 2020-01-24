Волгоградцев бесплатно проверят на рак

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:40:17+03:00

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Первый в этом году день здоровья 25 января 2020 проведет Волгоградский онкологический диспансер. Приглашают на обследование в этот раз мужчин. Провериться на рак они смогут в субботу с 9.00 до 15.00 в пяти филиалах в Волгограде, Михайловке, Волжском, Камышине и Урюпинске. В День мужского здоровья всех пациентов проконсультируют квалифицированные специалисты, у каждого возьмут кровь на онкомаркер ПСА, а при необходимости сделают еще и УЗИ. Прием будут вести по предварительной записи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, записаться на обследование к онкологам можно по телефонам: в Волгограде - (8442) 609-608, в Волжском – по номеру 8-905-397-36-77, в Камышинском филиале - (8445) 79-04-79, в Михайловске - (84463) 2-76-90, в Урюпинске - (84442) 4-41-50.

ИСТОЧНИК KP.RU