2020-01-24T10:31:57+03:00
Общество

ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м

В 2020 году в Волгоградской области намерены решить проблему 20 долгостроев и 1430 обманутых дольщиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ЖК "Бастион" купили квартиры почти тысяча семей дольщиков. Фото: АВОВ ЖК "Бастион" купили квартиры почти тысяча семей дольщиков. Фото: АВО
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В пятницу, 24 января, губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Виталием Лихачевым отправился на Семь Ветров в Дзержинский район Волгограда. Здесь первые новоселы проблемного ЖК «Бастион» получили ключи от долгожданных квартир. Одну 19-этажку сдали в конце прошлого года. Второй дом-долгострой должны завершить в течение 2020 года. Всего в этом жилом комплексе 949 дольщиков.

Эти долгострои далеко не единственные в Волгограде. Всего в области, по оценкам местных властей, 32 проблемных дома, нарушены права порядка 2400 семей дольщиков. В списке и дома, которые уже несколько лет остаются в зависшем состоянии, и те, что лишь недавно попали в «черный» список. По каждому власти ищут решение. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, в ближайшие три года в регионе планируют полностью избавиться от долгостроев.

- В этом году мы планируем сдать порядка двадцати домов, восстановить права 1430 семей. В течение трех лет - полностью завершить проблему, связанную с долевым строительством. Это потребует дополнительных решений, финансовой нагрузки, работы с застройщиками и инициативными группами, но мы настроены серьезно, - заявил дольщикам Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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