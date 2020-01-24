2020-01-24T09:59:47+03:00
Общество

Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей

Сотрудники ведомства не следили за выполнением предписаний
Екатерина МАЛИНИНА
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Мировой суд оштрафовал мужчину на 7 тысяч рублей.Мировой суд оштрафовал мужчину на 7 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жилинспекция создавалась для того, чтобы контролировать работу управляющих компаний, чтобы помогать людям в решении их коммунальных проблем. Но иногда в работе ведомства происходят сбои: по вине отдельных сотрудников или ошибок управления. Прокуратура Волгограда при очередной проверке нашла многочисленные нарушения в сфере контроля за работой УК. Инспекторы выезжали с проверками по жалобам волгоградцев, находили нарушения - у кого-то не убирали в подъезде, у кого-то протекала крыша, выписывали предписания. Но не следили за тем, исправили ли коммунальщики недочеты. Таким образом, повторной проверки не было по 19 предписаниям.

В отношении руководителя Жилищной инспекции Волгограда возбуждено производство за неисполнение муниципальных правовых актов, препятствующее осуществлению отдельных государственных полномочий. Александра Богомолова оштрафовали на семь тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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