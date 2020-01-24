На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:45:05+03:00

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За сутки 23 января на дорогах Волгоградской области три пешехода попали в больницу и один умер. Мужчина погиб под колесами иномарки в Красноармейском районе Волгограда. В начале восьмого утра 53-летний волгоградец стоял посреди проезжей части на улице Плеханова, когда его сбил 50-летний водитель на «Форде Транзит». Удар был настолько сильным, что пешеход погиб на месте ДТП.

А в станице Кумылженской разыскивают водителя, который утром сбил 15-летнего подростка и уехал, не оказав ему помощи. «ВАЗ-2114» с места происшествия скрылся. Пешеход сам обратился к медикам.

Чуть позже, около восьми утра, в городе Волжском «ГАЗ-31105» сбил на улице Пушкина 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу неподалеку от «зебры». А около десяти утра 69-летний пенсионер оказался под колесами «ВАЗ-21099» на улице Ломоносова в Жирновске. Мужчина правил не нарушал, 41-летний водитель сбил его на пешеходном переходе. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пострадавшие мужчина и женщина сейчас в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU