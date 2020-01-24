2020-01-24T09:45:05+03:00
Происшествия

На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки

А в станице Кумылженской разыскивают водителя, который сбил подростка и скрылся
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В Жирновске сбили 69-летнего пенсионера.В Жирновске сбили 69-летнего пенсионера.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

За сутки 23 января на дорогах Волгоградской области три пешехода попали в больницу и один умер. Мужчина погиб под колесами иномарки в Красноармейском районе Волгограда. В начале восьмого утра 53-летний волгоградец стоял посреди проезжей части на улице Плеханова, когда его сбил 50-летний водитель на «Форде Транзит». Удар был настолько сильным, что пешеход погиб на месте ДТП.

А в станице Кумылженской разыскивают водителя, который утром сбил 15-летнего подростка и уехал, не оказав ему помощи. «ВАЗ-2114» с места происшествия скрылся. Пешеход сам обратился к медикам.

Чуть позже, около восьми утра, в городе Волжском «ГАЗ-31105» сбил на улице Пушкина 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу неподалеку от «зебры». А около десяти утра 69-летний пенсионер оказался под колесами «ВАЗ-21099» на улице Ломоносова в Жирновске. Мужчина правил не нарушал, 41-летний водитель сбил его на пешеходном переходе. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пострадавшие мужчина и женщина сейчас в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей
На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки
В Астрахани приставы арестовали автомобиль прямо на свадьбе
По делу генерала Музраева в Москву этапировали двух поджигателей
Волгоградский убийца пытался оспорить свой 18-летний приговор в Верховном суде
«Ротор» на сборах в Турции проиграл «Киндии»
Волгоградка отдала приставам 200 тысяч, чтобы попасть на Бали
Астраханец смог наказать коллекторов, которые третировали его звонками
В Волгограде коммерсант спрятал 48 миллионов налога
Пробке быть: с 15 февраля на мосту Волжской ГЭС возобновляется ремонт
«Ротор» не сможет заявлять новых игроков из-за долга футболисту
Волгоградские полицейские доставили в райотдел львенка и обезьяну
Из Волгограда стартует экспедиция доноров костного мозга
В Волгограде директор школы и его заместитель заработали на «мертвых душах» 1,8 миллиона рублей
В 2020 году в Волгограде капитально отремонтируют школу на Ангарском
Волжанин, отсидевший за кражу в храме, снова его ограбил
Заплатил 130 тысяч за проститутку: астраханца «развели» на интимуслугах
167 участников Сталинградской битвы осталось в регионе
Смертельно опасна: в Волгограде продают ядовитую «незамерзайку»
Волгоградцу дали три года колонии за звонки пенсионерам о ДТП с их детьми
Магазин накажут за недостоверную рекламу карты лояльности «Покупочка»
Волгоградец по ошибке оклеветал полицейских