В Астрахани приставы арестовали автомобиль прямо на свадьбе

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:13:17+03:00

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Развод - это стресс не только для родителей. Дети всегда переживают расставание мамы и папы. Особенно, если отец после оформления официальных бумаг забывает о существовании ребенка. Не помогает ни финансово, ни морально. Астраханец, у которого после развода бывшая жена воспитывала дочку, редко давал о себе знать. В последнее время жил в Москве, работал таксистом, алиментов не платил. За несколько лет у него накопилось 360 тысяч долга. Но платить его он не собирался.

Судебный пристав знал, что мужчине принадлежит машина Volkswagen Polo, поэтому объявил ее в исполнительный розыск. Из своих источников сотрудник ФССП узнал, что мужчина должен приехать на свадьбу к другу. Поэтому пришел на нее незваным гостем. Рядом с ЗАГСом он увидел разыскиваемый автомобиль. Рядом находился и сам неплательщик, который очень удивился неожиданному визиту пристава. Машину арестовали и разместили на специализированную стоянку. Иномарка сейчас проходит оценку, после которой она пойдет с молотка в счет уплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU