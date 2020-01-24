2020-01-24T08:42:12+03:00
Происшествия

Волгоградский убийца пытался оспорить свой 18-летний приговор в Верховном суде

Но его оставили в силе
Екатерина МАЛИНИНА
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Верховный суд оставил приговор в силе.Верховный суд оставил приговор в силе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Это преступление было не раскрыто 10 лет. В центральном районе осенью 2008 года жестоко расправились над прохожим. Его задушили горловиной собственного свитера. У мужчины исчез мобильный телефон. В 2018 году следователям СУ СК про Волгоградской области удалось выйти на след преступника. Им оказался уже судимый за разбой волгоградец. Мужчина отказывался признавать вину. Хотя у следователей были неопровержимые доказательства, что именно он напал на прохожего, избил его, а затем схватил за свитер и стал тянуть на себя, пока жертва не умерла – на одежде остался генетический материал убийцы. Телефон он забрал себе. Специалисты смогли установить, что он совершал звонки с сотового..

Суд центрального района вынес приговор: 18 лет колонии строгого режима.

- Но обвиняемый не согласился с ним и сначала обжаловал это решение в областной инстанции, а затем и в Верховном суде. Приговор оставили без изменений, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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