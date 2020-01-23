2020-01-23T19:08:14+03:00
Общество

«Ротор» на сборах в Турции проиграл «Киндии»

Сине-голубым пришлось играть два тайма разными составами
Юлия Данильченко
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Волгоградский «Ротор» провел второй контрольный матч на сборе в Турции с румынской командой «Киндия». Сине-голубые проиграли со счетом 1:3. Оба тайма футболистам пришлось играть разными составами. Так получилось, что сразу три спортсмена ушли с поля из-за незначительных травм - Никита Муромский, Мухаммад Султонов и Игорь Удалый. Тренер решил не рисковать их здоровьем. Антон Пискунов уехал по учебе, Алексей Евсеев и Анзор Саная не смогли принять участие в матче из-за медицинского обследования.

Но команда все равно боролась до самого конца, не давая противникам расслабиться.

- В первом тайме сине-голубые сумели вскрыть оборонительные порядки румынского клуба. Отличился Камиль Муллин. Вторая половина встречи принесла удачу «Киндии». За 10 минут до конца матча румыны сравняли счет, а в оставшееся время еще дважды сумели огорчить голкипера волгоградцев. - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФК «Ротор».

«Ротор» — «Киндия» (Румыния)

Голы: Муллин - Бурлаку (2); Барбу.

Состав на первый тайм: Нестеренко, Денисов, Байрыев (к), Ионов, Макаров, Полубояринов, Песегов, Ткачук, Серченков, Муллин, Галаджан.

Состав на второй тайм: Нестеренко (Репин, 70), Попов, Ионов, Фатуллаев, Николаев, Алейник, Каретник, Серченков, Горбунов, Полубояринов, Шпитальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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