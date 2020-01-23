«Ротор» на сборах в Турции проиграл «Киндии»
Волгоградский «Ротор» провел второй контрольный матч на сборе в Турции с румынской командой «Киндия». Сине-голубые проиграли со счетом 1:3. Оба тайма футболистам пришлось играть разными составами. Так получилось, что сразу три спортсмена ушли с поля из-за незначительных травм - Никита Муромский, Мухаммад Султонов и Игорь Удалый. Тренер решил не рисковать их здоровьем. Антон Пискунов уехал по учебе, Алексей Евсеев и Анзор Саная не смогли принять участие в матче из-за медицинского обследования.
Но команда все равно боролась до самого конца, не давая противникам расслабиться.
- В первом тайме сине-голубые сумели вскрыть оборонительные порядки румынского клуба. Отличился Камиль Муллин. Вторая половина встречи принесла удачу «Киндии». За 10 минут до конца матча румыны сравняли счет, а в оставшееся время еще дважды сумели огорчить голкипера волгоградцев. - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФК «Ротор».
«Ротор» — «Киндия» (Румыния)
Голы: Муллин - Бурлаку (2); Барбу.
Состав на первый тайм: Нестеренко, Денисов, Байрыев (к), Ионов, Макаров, Полубояринов, Песегов, Ткачук, Серченков, Муллин, Галаджан.
Состав на второй тайм: Нестеренко (Репин, 70), Попов, Ионов, Фатуллаев, Николаев, Алейник, Каретник, Серченков, Горбунов, Полубояринов, Шпитальный.
ИСТОЧНИК KP.RU