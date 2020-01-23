Волгоградка отдала приставам 200 тысяч, чтобы попасть на Бали

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:03:47+03:00

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Путевку на Бали подарили девушке из города Жирновск Волгоградской области на день рождения. Казалось бы - мечта сбылась и можно собирать чемоданы, забыть о хмурой недозиме и лететь навстречу жаркому солнцу и вечно голубому Индийскому океану. Но не тут-то было. Из-за крупного долга именинница оказалась «невыездной». Имущества у волгоградки не было, официальная зарплата - совсем небольшая. Поэтому и удержания на погашение задолженности были копеечные. Вот приставы и наложили ограничения на выезд за пределы страны. Но в отпуск на райский остров девушка очень хотела.

- В этот же день она оплатила задолженность, а также 7% исполнительского сбора. Судебный пристав перечислил деньги взыскателю и после этого снял запрет на выезд, - рассказали «КП-Волгоград» в УФССП по региону.

Всем остальным перед заграничной поездкой приставы советуют пробить себя по базе исполнительных производств и решить вопрос заранее. Ведь порой о запрете на выезд за пределы страны должники узнают уже на контроле в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU