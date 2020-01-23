Астраханец смог наказать коллекторов, которые третировали его звонками

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:51:38+03:00

Они звонили ему не два, а три раза в неделю

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Кредиты висят на очень многих россиянах. А некоторым задолжавшим и просрочившим платежи приходится сталкиваться с коллекторами. Ведут себя они очень часто не очень корректно. Кто-то названивает по 10 раз в день, кто-то угрожает сообщить о долге на работу. Но есть четкие правила и нормы, которые регулируют работу с банковскими должниками. И коллекторов всегда можно призвать к ответу. Так сделал житель Астрахани. Он обратился в службу судебных приставов и рассказал, что взял кредит в микрофинансовой организации. Просрочил с очередным платежом. И ему стали звонить представители организации и требовать вернуть долг. Причем делали это очень часто. По закону подобные звонки должны поступать не чаще двух раз в неделю и восьми в месяц.

После детализации звонков выяснилось, что их за неделю от коллекторов поступило не два, а три.

Приставы составили протокол об административном правонарушении. Теперь фирме за третирование должника грозит штраф от 20 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU