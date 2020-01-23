2020-01-23T16:41:08+03:00
Происшествия

В Волгограде коммерсант спрятал 48 миллионов налога

Под суд пойдет 40-летний экс-директор фирмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело экс-директора фирмы, которая занималась продажей сельскохозяйственной продукции. Спустя три года после ликвидации организации 40-летнего коммерсанта обвиняют в уклонении от уплаты многомиллионных налогов. По данным следствия, он спрятал от налоговой 48 миллионов рублей НДС. За это мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Как выяснили следователи, еще в 2012 – 2013 годах директор занимающейся продажей подсолнечника и ячменя фирмы придумал схему ухода ухода от налогов. Сделал фальшивые договоры, согласно которым закупал продукцию у трех предприятий. При этом директорами в них номинально числились люди, которые об этом даже не знали. Подложные сведения коммерсант внес в декларации. А на самом деле покупал товар у фермеров, которые не обязаны платить налог на добавленную стоимость. Правда, свою вину мужчина так и не признал.

- Ожидать вынесения приговора обвиняемый будет находясь под домашним арестом. В качестве обеспечительных мер арест наложен на его личное имущество, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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