Пробке быть: с 15 февраля на мосту Волжской ГЭС возобновляется ремонт

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:35:23+03:00

В этом году обновят шесть участков дороги

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С 15 февраля на мостовом переходе Волжской ГЭС возобновят ремонтные работы. А это значит, что и без того плотный поток машин упрется в дорожную технику, которая перекроет часть полотна, и пробок не миновать.

Работы подрядная компания «Рисна» будет выполнять поэтапно на шести участках.

- Начнут с фрезерования старого асфальтового покрытия. Параллельно будут демонтировать перильное и барьерное ограждения. Одновременно, бригады рабочих будут вести работы под ездовым полотном: здесь предстоит демонтировать подвижные деформационные швы, выполнить торкретирование плит пролетных строений, провести армирование внутренних конструкций, укрепить сточный треугольник и установить цоколи, - цитируют подрядчика в администрации региона.

Обойдется это бюджету в 824,77 миллиона рублей.

Напомним, мостовой переход Волжской ГЭС ни разу капитально не ремонтировали с 1961 года. От чего накопилось столько проблем, что ремонтировать вынуждены в несколько этапов. Объект включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году капитально отремонтированы два участка общей протяженностью 577 метров. Полностью завершить реконструкцию дороги планируют в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU