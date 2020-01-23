«Ротор» не сможет заявлять новых игроков из-за долга футболисту

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:50:18+03:00

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Старт весенней части сезона 2019/2020 Олимп-Первенства ФНЛ не за горами, на «Ротор» наложили жесткие санкции - с этого момента волгоградский клуб не имеет право заявлять новых игроков. Такие обременительные санкции на сине-голубых наложил Российский футбольный союз (РФС). А все за то, что клуб не выплатил премиальные бывшему игроку Роману Воробьеву.

Напомним, Роман играл за «Ротор» в сезоне 2018/2019 и успешно отыграл 22 матча в ФНЛ и еще один в Кубке России. С его участием команда четыре раза победила и десять матчей сыграла вничью. За положительные результаты игроку и должны остались премии, которые устанавливает клуб.

Не получив причитающихся денег, Воробьев обратился в РФС. Сегодня на заседании палаты по разрешению споров комиссия и обязала «Ротор» выплатить футболисту положенное, плюс проценты за задержку премиальных. Как только клуб выполнит эти обязательства с него снимут ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU