Из Волгограда стартует экспедиция доноров костного мозга

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:25:29+03:00

Журналисты, доноры, социологи и врачи проедут по 120 городам России и расскажут, сколько жизней могут спасти добровольцы

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27 января из Волгограда стартует большая экспедиция, задача которой - привлечь людей в Национальный регистр доноров костного мозга. Называется эта экспедиция «Совпадение». Журналисты, доноры, социологи и врачи поедут по городам с лекциями. Они будут рассказывать людям о донорстве, пояснять, кому может помочь пересадка костного мозга, почему это безопасно для здоровья доноров и как попасть в реестр потенциальных доноров. Кстати, сделать это несложно: достаточно сдать кровь на типирование. Возраст ограничен - от 18 до 45 лет.

Организаторами такой экспедиции выступили благотворительный фонд «Русфонд» и Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ.

В ЮФО экспедиция посетит 21 город. Всего за год охватит 120 городов России. Волгоград, напомним, станет местом старта. У нас мероприятие пройдет в «Точке кипения» ВолГУ, ВолгГМУ и Волжского института бизнеса.

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стоит от 20 тысяч евро, и эти расходы не финансируются из средств государственного бюджета. Именно поэтому для России так важно иметь собственный регистр доноров костного мозга. Даже деньги не всегда могут помочь, Россия - многонациональная страна, и часто представителям малых народов подобрать донора за рубежом практически невозможно. Этот как раз тот случай, когда национальность имеет значение. Важно, чтобы в регистре были представлены разные генотипы, чем их больше - тем чаще будут случаться совпадения, тем больше жизней будет спасено.

Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. Благодаря донорам из российского регистра проведено уже более 200 трансплантаций костного мозга тяжелобольным россиянам, но отечественный регистр нужно расширять и расширять.

ИСТОЧНИК KP.RU