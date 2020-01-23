В Волгограде директор школы и его заместитель заработали на «мертвых душах» 1,8 миллиона рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Центрального района разоблачила «семейный подряд», который устроили два родственника прямо в школе. Экс-директор и его заместитель 11 лет получали деньги за «мертвых душ», которых они благополучно «устраивали на работу». Сегодня оба они на скамье подсудимых.

Еще в 2008 году родственники придумали, как подработать, не выходя из стен учебного заведения. Они стали принимать на работу техперсоналом «мнимых» людей. Рабочее время идет, табель считает, деньги из бюджета на оплату труда «мертвых душ» капают.

- Заместитель директора исправно получал бухгалтерии зарплату за «липовых» работников, а потом часть этих денег отдавал своему руководителю. Так за 11 лет родственники заработали лишние 1 миллион 800 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На данный момент расследование завершено и уголовное дело передали в суд. В зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «покушение на мошенничество», «служебный подлог» и «подделка официального документа».

- В качестве обеспечительных мер следователи наложили арест на имущество фигурантов преступления – три земельных участка и столько же нежилых помещений, оцененных в 2 миллиона 200 тысяч рублей, -уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU