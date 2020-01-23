В 2020 году в Волгограде капитально отремонтируют школу на Ангарском

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:27:53+03:00

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Хорошая новость для жителей поселка Ангарский в Волгограде: в 2020-м году приступят к капитальному ремонту школы, расположенная по улице имени Римского-Корсакова в доме № 1. Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Так что мэрии Волгограда осталось только выбрать подрядчика, который и выполнит ремонт.

Работы там, надо сказать, немало. Здание старое - школа была построена в 1950 году, и оно сильно обветшало.

- В проекте предусмотрены замена кровельного покрытия и внутренних перегородок на новые, восстановление изоляции, устройство наружного водостока, установка новых пластиковых оконных блоков и многое другое, - перечисляют в администрации Волгограда.

Обновить обещают и территорию вокруг школы: сделать дорожные проезды, поставить лавочки, высадить молодые деревья. Не забудут и про спортивную инфраструктуру.

- Капитальный ремонт школы будет проходить за счет средств разных уровней бюджета – федерального, областного и городского. Все работы должны быть проведены до конца 2020 года, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, что в этой школе ни разу с момента постройки не делали капремонт. В результате здание затрещало по швам: в 2017-м приняли решение учебное заведение расформировать. Учеников вместе с учителями перевели в школу № 67 по соседству (на той же улице Ангарской). После этого детально исследовали грунт – для определения точных источников воздействия на строение. В 2018-м обследование завершили, а в 2019-м закончили работу над проектом по капремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU