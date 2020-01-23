2020-01-23T14:15:32+03:00
Происшествия

Волжанин, отсидевший за кражу в храме, снова его ограбил

Мужчину нашли по записям с камер видеонаблюдения
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина достал пожертвования из двух ящиков.Мужчина достал пожертвования из двух ящиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пропажу денег в одном из храмов Волжского обнаружили уже вечером. Ящик для пожертвования были пусты. Но в внутри церкви не так давно установили камеры видеонаблюдения. На них видно, как прихожанин заходит внутрь, подходит к алтарю, молится, затем направляется к ящику для пожертвований. Через несколько минут достает содержимое второго ящика. Настоятель обратился в полицию. По записям и отпечаткам пальцев следователи вычислили того, кто решил обчистить божий дом. Вором оказался 35-летний мужчина.

Кстати, волжанин не так давно вышел из тюрьмы, в которой сидел за кражу из того самого же храма того же самого ящика с пожертвованиями. Украденные деньги как и в прошлый раз воришка потратил на еду и необходимые покупки.

Волжанин украл деньги из ящика для пожертвований в церкви.

- Сейчас волжанину грозит до 5 лет лишения свободы за кражу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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