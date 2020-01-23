Заплатил 130 тысяч за проститутку: астраханца «развели» на интимуслугах

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:01:56+03:00

Действовал цыган не один, судя по всему, в Саратове действовала целая банда таких "телефонных" аферистов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Изменить размер текста: A A

Как же надо было захотеть женщину, чтобы заплатить за проститутку, которую нашел в интернете, 130 тысяч рублей? Более того, перечислить деньги на неизвестный номер, поддавшись на томный голос на другом конце провода. Закончились для астраханца поиски интима, предсказуемо: деньги потерял, любви не получил. И он не один такой. Второй астраханец, правда, оказался не таким богатым и потерял всего 13 тысяч рублей. Оба заказывали интимные услуги на одном сайте. Зато благодаря им астраханские полицейские вышли на мошенника, который «разводил» так мужчин по всей России. Нашли «виртуальную проститутку» в Саратовской области - им оказался цыган.

Вышли на мошенников благодаря сельчанину из Астраханской области. Мужчина, будучи в командировке в областном центре, решил воспользоваться услугами проститутки. Нашел объявление в сети, позвонил по указанному номеру, заказал девушку, перечислили 13 тысяч рублей и стал ждать. Когда в указанное время «бабочка» не явилась, снова позвонил, но в ответ уже услышал мужской мат. Как потом установили в полиции, номер зарегистрирован в Саратовской области. Сотрудники угрозыска

УМВД России по Астраханской области отправились туда в служебную командировку. В Саратове вместе с коллегами они задержали 23-летнего парня.

- Установлено, что мошенник установил на телефон программу, которая меняет голос - с мужского на женский - и так обманывал клиентов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного саратовца к другим подобным аферам и разыскивают его возможных сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU