Смертельно опасна: в Волгограде продают ядовитую «незамерзайку»

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:51:32+03:00

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О том, что «незамерзайка» может быть смертельно опасной, слышал, наверняка, каждый волгоградский водитель. «Как не купить ядовитую жидкость?» - вот вопрос. Для этого специалисты регионального управления Роспотребнадзора и регулярно проводят исследования стеклоомывающей жидкости, которой торгуют в волгоградских магазинах. Подделок очень много, в том числе и опасных. За этот сезон уже изъяли из оборота 357 бутылок с ядовитой химией. В некоторых содержание метанола (который очень вреден для здоровья, и может даже привести к аллергии и удушью) превышает допустимые концентрации в 300 и более раз.

- На виновных завели дела об административном правонарушении, - отчитываются в региональном управлении.

А, чтобы предостеречь волгоградцев от покупки ядовитой «незамерзайки», специалисты составили перечень производителей, продукцию которых ни в коем случае нельзя покупать и использовать. Запомните, а лучше запишите.

Если вдруг увидите в продаже этот ядовитый товар, просят незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (Волгоград, проспект Ленина, 50б и по телефону «Горячей линии» 24-36-30, эл. адрес info@34.rospotrebnadzor.ru).

ВАЖНО!

Список ядовитой «незамерзайки»:

- стекломывающая жидкость «Veter» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Авангард» (117405, г. Москва, ул. Газопровод д.1 корп.5)

содержание метилового спирта выше нормы в 384 раза;

- стеклоомывающая жидкость «ICEBERG» -300C, объем 5л., изготовитель: ООО ТД «АРКАИМ» (350080, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Станичная д.14 литер Ф пом.8)

содержание метанола в 300 раз выше нормы;

- стекломывающая низкозамерзающая жидкость «Gleid Supreme» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Диометрия» (115035, г. Москва, ул. Садовническая д.54 стр.1 каб.62)

содержание метанола в 205,4 раза выше нормы;

- низкозамерзающая стекломывающая жидкость RetroGleid -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Ивента» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.1 стр.1,2 комната 3)

содержание метанола в 280 раз выше нормы;

- стеклоомывающая жидкость «ZIMA» 300C, объем 5л., изготовитель ООО «ПЛК» (430030, республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко д. 32)

содержание метанола в 337 раз выше нормы;

- стеклоомывающая жидкость «FREE ROAD»-300 C, объемом 5л. изготовитель ООО «Промжидкость» (603057, г. Нижний Новгород пер. Нартова д.2 А)

содержание метанола в 319,8 раз выше нормы;

- стеклоомывающая жидкость «Polar Express» -300 C, объем 5л. изготовитель ООО «ГлавОптТорг» (129344, г. Москва, ул. Верхоянская д.18 корп.2 пом.2)

содержание метанола в 200 раз выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU