2020-01-23T12:41:40+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали три года колонии за звонки пенсионерам о ДТП с их детьми

Он вместе с друзьями похитили у людей более 450 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Областной суд оставил приговор в силе.Областной суд оставил приговор в силе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Звонки о ДТП с родственниками было одно из самых распространенных мошенничеств. Многие родственники обманутых пенсионеров и сами пострадавшие и не верили, что аферистов можно найти. Но полиция находит преступников и они попадают на скамью подсудимых. 30-летнего Виджая Пурпасова задержали за то, что он вместе со своими сообщниками за два месяца 2019 года похитили 450 рублей. Он звонил волгоградцам, рассказывал об аварии с родственниками и возможности их освободить от уголовной ответственности. Люди платили от 18 до 150 тысяч рублей. Он приезжал за ними на машине, часть денег оставлял себе, часть отправлял почтовым переводом.

Мужчину признали виновным в 8 эпизодах мошенничества. Суд вынес приговор: три года колонии-поселения. Но обвиняемый с решением не согласился, а обжаловал в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил приговор в силе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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