2020-01-23T12:06:35+03:00
Общество

Магазин накажут за недостоверную рекламу карты лояльности «Покупочка»

УФАС нашел нарушения в действиях торговой сети
Екатерина МАЛИНИНА
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Магазин должен разъяснить все условия карты лояльности в своей рекламе.Магазин должен разъяснить все условия карты лояльности в своей рекламе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К волгоградским антимонопольщикам обратился житель Волгограда с жалобой на торговую сеть «Покупочка», точнее на скидочную карту, которую он купил в магазине. Мужчина столкнулся с тем, что карту можно использовать только три раза в сутки, есть ограничение по времени при повторном ее использовании, кроме того, также есть ограничение по количеству товара.

УФАС организовало проверку и выяснило, что эти условия прописаны не во всех рекламных материалах, а некоторые только на сайте.

- Было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по п. 4 ч. 3 ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе № 38-ФЗ - недостоверная реклама и реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, - рассказали «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

Когда рассматривалось дело, представители магазина пояснили, что правила программы лояльности улучшаются. Хотя претензии были не в этом, а в том, что они не в полной мере проинформировали своих покупателей о всех «особенностях» их карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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