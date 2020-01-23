2020-01-23T12:27:32+03:00
Происшествия

Волгоградец по ошибке оклеветал полицейских

60-летнего мужчину обвиняют в ложном доносе на правоохранителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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60-летний волгоградец обвинил полицейских в избиении. Но, подумав, забрал заявление обратно, мол, ошибся. Теперь в этой запутанной истории пытаются разобраться следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Началась эта история 14 декабря 2019-го. В кабинет к дежурному следователю Волгоградского следственного отдела на транспорте пришел пожилой мужчина. Он заявил, что его избили до беспамятства полицейские в аэропорту Гумрак. Рассказал, что примерно в девять часов вечера он находился в помещении воздушной гавани, когда к нему подошли правоохранители и стали бить. Говорит, нанесли ему многочисленные удары по телу, после чего он потерял сознание, и пришел в себя только на следующий день.

Однако, в ходе расследования инцидента следователи не нашли ни одного факта или улики, которые бы подтвердили избиение. Решили допросить пострадавшего детальнее, а тот пошел на попятную. И 30 декабря написал новое заявление с просьбой прекратить проведение проверки в отношении сотрудников полиции. Мол, ничего не помнит, возможно, и ошибся.

Теперь он сам проходит по уголовному делу - по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается, - добавляют в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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