2020-01-23T11:52:35+03:00
Происшествия

Полиция просит отозваться волгоградцев, пострадавших от лжериелторши

Уже известно о семи жертвах мошенницы, но их может быть гораздо больше
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если вы тоже попали в число жертв этой аферистки, позвоните в полицию.Если вы тоже попали в число жертв этой аферистки, позвоните в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция Волжского расследует уголовное дело в отношении 44-летней лжериелторши, которая долгие годы обманывала волгоградцев. Эта жительница Центрального района Волгограда похитила у своих доверчивых клиентов почти 8 миллионов рублей. Женщина обещала людям помощь в решении жилищных проблем - купле-продажи домов и квартир, в том числе с использованием средств материнского капитала. Но, как только получала аванс, пропадала из виду - на телефон не отвечала, всячески уклонялась от встреч. Однажды, она даже пообещала волгоградцу решить вопрос об освобождении его родственника из мест лишения свободы, уверяя, что у нее есть связи в структурах власти. За свои «услуги» она взяла почти 2 миллиона рублей, после чего благополучно с деньгами скрылась.

На женщину уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 10 лет колонии.

- С 2016 года волгоградка жила за счет афер. В настоящее время следствием установлены семь потерпевших, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Но полицейские подозревают, что жертв мошенницы гораздо больше. И просят граждан, пострадавших от действий подозреваемой, обращаться в дежурную часть отдела полиции № 4 (Центральный район) 93-75-44 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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