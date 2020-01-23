2020-01-23T10:59:22+03:00
Общество

11 мигрантов, живших в Волгограде незаконно, выдворили из страны

У двух иностранцев были судимости
Екатерина МАЛИНИНА
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Нелегалы отправятся домой. Фото: ФССП по Волгоградской областиНелегалы отправятся домой. Фото: ФССП по Волгоградской области
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Полиция устраивает рейды с проверками иностранных граждан каждую неделю. Выезжает на стройки, на тепличные плантации, овощные базы. И редко обходится без того, чтобы не найти мигранта, у которого нет права находиться в стране. Только за прошлый год сотрудники Службы судебных приставов отправили на родину 285 иностранцев.

- На этой неделе выдворили 11 жителей Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. На каждого есть соответствующее судебное решение. У двух из одиннадцати мужчин есть несколько судимостей, - сообщили "КП-Волгоград" в ФССП по Волгоградской области.

Теперь никто из них в ближайшее время не сможет вернуться в Россию – таков закон. Правда, кто-то пытается его обойти. Например, как рассказали «КП-Волгоград» в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, они на днях задержали 10 жителей Казахстана, которые пытались попасть в Россию через пункт пропуска «Караузек».

Пограничники решили досмотреть содержимое большегруза. Водитель вез тюки с тканью. Но как только проверяющие заглянули за них, то увидели, что в материи прячутся люди. 10 мужчин. Все они уже до этого были выдворены из России и таким образом пытались сюда вернуться. Как они объяснили силовикам – хотели заработать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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