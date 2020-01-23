В Волгограде закрыли квест-комнату «Логово» за то, что «учили» детей жестокости

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:01:12+03:00

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Сегодня много говорят о том, что дети стали жестокими и бессердечными. Конечно, главная беда лежит в воспитании. Но «подливают масло в огонь» и всевозможные виртуальные игры, где кровь и насилие стали нормой. В Волгограде именно из-за «побуждения детей к жестокости» закрыли квест-комнату под названием «Логово».

На эту игровую комнату, расположенную в квест-клубе «Clever» Красноармейского района Волгограда, обратили внимание специалисты регионального Роспотребнадзора. И вот, что они там увидели.

- Квест-игра «Логово» состоит из 3-х комнат. Во всех комнатах имеются предметы, восприятие которых содержат признаки нанесения детям вреда их здоровью и (или) развитию. При этом возрастное ограничение стоит - «14+». Чтобы дать объективную оценку, сотрудники назначили судебную психолого-лингвистическую экспертизу. Ее заключение гласит: «Игра может нанести вред здоровью детей и действительно содержит все признаки, побуждающие детей к жестокости, как по отношению к себе, так и к окружающим; содержит признаки, обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и жестокости, либо побуждающие к осуществлению таких действий по отношению к людям и животным», - цитируют заключение экспертов в управлении.

Пока шла экспертиза квест-комнату «прикрыли», а дело направили в суд. 15 января Центральный райсуд Волгограда признал владелицу этого «аттракциона» виновной в админнарушении - за распространение информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. По решению суда «Логово» закрыли еще на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU