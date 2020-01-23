2020-01-23T12:01:12+03:00
Общество

В Волгограде закрыли квест-комнату «Логово» за то, что «учили» детей жестокости

Пока деятельность игрового комплекса приостановили на неделю
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта квест-комнаты "Логово"Фото с сайта квест-комнаты "Логово"
Изменить размер текста:

Сегодня много говорят о том, что дети стали жестокими и бессердечными. Конечно, главная беда лежит в воспитании. Но «подливают масло в огонь» и всевозможные виртуальные игры, где кровь и насилие стали нормой. В Волгограде именно из-за «побуждения детей к жестокости» закрыли квест-комнату под названием «Логово».

На эту игровую комнату, расположенную в квест-клубе «Clever» Красноармейского района Волгограда, обратили внимание специалисты регионального Роспотребнадзора. И вот, что они там увидели.

- Квест-игра «Логово» состоит из 3-х комнат. Во всех комнатах имеются предметы, восприятие которых содержат признаки нанесения детям вреда их здоровью и (или) развитию. При этом возрастное ограничение стоит - «14+». Чтобы дать объективную оценку, сотрудники назначили судебную психолого-лингвистическую экспертизу. Ее заключение гласит: «Игра может нанести вред здоровью детей и действительно содержит все признаки, побуждающие детей к жестокости, как по отношению к себе, так и к окружающим; содержит признаки, обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и жестокости, либо побуждающие к осуществлению таких действий по отношению к людям и животным», - цитируют заключение экспертов в управлении.

Пока шла экспертиза квест-комнату «прикрыли», а дело направили в суд. 15 января Центральный райсуд Волгограда признал владелицу этого «аттракциона» виновной в админнарушении - за распространение информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. По решению суда «Логово» закрыли еще на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Волгограде капитально отремонтируют школу на Ангарском
Волжанин, отсидевший за кражу в храме, снова его ограбил
Заплатил 130 тысяч за проститутку: астраханца «развели» на интимуслугах
167 участников Сталинградской битвы осталось в регионе
Смертельно опасна: в Волгограде продают ядовитую «незамерзайку»
Волгоградцу дали три года колонии за звонки пенсионерам о ДТП с их детьми
Магазин накажут за недостоверную рекламу карты лояльности «Покупочка»
Волгоградец по ошибке оклеветал полицейских
В Волгоградской области насчитали 114 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж
Полиция просит отозваться волгоградцев, пострадавших от лжериелторши
11 мигрантов, живших в Волгограде незаконно, выдворили из страны
В Волгограде закрыли квест-комнату «Логово» за то, что «учили» детей жестокости
В парке ЦПКИО после вмешательства прокуратуры убрали большую свалку строительного мусора
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов
Администрация Волгоградской области купит десять иномарок за 20 миллионов рублей
Проблемный долгострой ЖК «Эдем» в Волгограде обещают сдать в 2021 году
В Волгограде судят организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»
Под Волгоградом у двух наркоманов отобрали водительские права
Автобус №602 Волгоград - Камышин снова начнет ходить в апреле
Отдал деньги мошеннику: волгоградец пытался устроить сына в академию МВД за миллион рублей
«Берегите себя!»: ректор ВолГМУ предупредил волгоградцев об опасном коронавирусе
Суд обязал Волгоградский фонд капремонта заново отремонтировать дом
В Волгограде спецслужбы будут учиться спасать застрявших на колесе обозрения людей
Ледяной дождь и гололед ожидают в Волгограде
В Волгограде выбрали меру пресечения шестерым участникам дела о хищении канализационных труб в Светлоярском районе
Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области
Из-за ДТП Волжская ГЭС стоит в пробке
«Ко мне уже пришел мастер»: после вмешательства Бастрыкина волгоградской сироте дали тепло в квартиру