2020-01-23T10:24:17+03:00
Общество

В парке ЦПКИО после вмешательства прокуратуры убрали большую свалку строительного мусора

За нее наказали одного из сотрудников парка
Екатерина МАЛИНИНА
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На свалку из строительного мусора пожаловались жители. Фото: Волгоградская природоохранная прокуратураНа свалку из строительного мусора пожаловались жители. Фото: Волгоградская природоохранная прокуратура
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Парк ЦПКиО продолжает меняться. Недовольных подобным преображением много, но природоохранная прокуратура заинтересовалась ООО «Парк» не по этому поводу. К ним пришла жалоба от нескольких волгоградцев. Жители жаловались на огромную свалку строительного мусора, которая образовалась рядом с забором ближе к склону. Сотрудники выехали на место, чтобы проверить обращение. И нашли гору мусора, которая «спряталась» между Нулевой Продольной и парком. Площадь составила 1600 квадратных метров.

- Природоохранная прокуратура направила в адрес главы Волгограда и ООО «Парк» представления. После этого свалку убрали и отчитались об этом, - рассказал помощник Волгоградского межрайонного прокурора Александр Куртуков.

Кроме того, сотрудник, не проследивший за своевременной уборкой прилегающей территории, наказан дисциплинарно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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