2020-01-23T12:08:09+03:00
Происшествия

За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов

В Урюпинске водитель грузовой «ГАЗели» сбил мужчину на обочине и сбежал с места ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К счастью, все пешеходы остались живы. Водители, будьте аккуратнее.К счастью, все пешеходы остались живы. Водители, будьте аккуратнее.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Читая сводку от ГУ МВД по региону, так и хочется спросить: водители, куда ж вы торопитесь, что не замечаете людей на дорогах? Только за минувшие сутки в Волгоградской области под колесами оказались пять пешеходов. Причем все люди переходили проезжую часть либо по «зебре», либо в зоне видимости пешеходного перехода. Так, в Волжском 31-летний водитель «Вольво» не заметил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу. Благо удар был несильный и волжанка отказалась от госпитализации. А в Ворошиловском районе Волгограда 42-летний водитель «Тагаз с100» на улице Череповецкой сбил 73-летнюю бабушку.

- Женщину увезли в больницу с места ДТП, - уточнили в региональном Главке.

В Михайловке 59-летний водитель «Шкода Йети» сбил на пешеходном переходе 37-летнюю женщину. С травмами пострадавшую госпитализировали. А в Котовском районе 66-летний мужчина на «Лада Гранта» так разогнался на дороге из Волгограда в сторону поселка Красный Яр, что не успел затормозить перед 43-летним мужчиной. К счастью, последний выжил, его тоже с травмами увезли в больницу.

Но все эти водители, хотя бы остались на месте ДТП и оказали всю необходимую помощь. А вот 35-летний житель Воронежской области, на грузовой «ГАЗели» сбил 57-летнего пешехода, который шел по краю дороги во встречном направлении, и сбежал.

- Случилось это на дороге между хутором Ольшанка и Урюпинском. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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