2020-01-23T10:10:07+03:00
Общество

Администрация Волгоградской области купит десять иномарок за 20 миллионов рублей

Чиновники заказали себе 2 машины черного цвета и 8 серебристого
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чиновники решили обновить свой автопарк.Чиновники решили обновить свой автопарк.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Чиновники из администрации Волгоградской области решили обновить свой автопарк и покупают за бюджетные деньги 10 новеньких иномарок. Выделили на эти цели из казны почти 20 миллионов рублей, а если точнее - 19 миллионов 930 тысяч. То есть почти по 2 миллиона рублей за машину. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок неделю назад и вызвал бурное обсуждение в соцсетях. И вдруг 22 января появляется информация о том, что требования к лоту изменились. Неужели чиновники решили сократить расходы и купить машины подешевле. Но нет. Оказалось, что изменения коснулись расцветки автомоблей. В прошлом варианте значились 10 машин черного цвета, а теперь это будут 2 черные и 8 серых или серебристых иномарок.

Что касается требований к авто, то они не изменились. Это обязательно должна быть машина премиум класса не ранее, чем 2020 года выпуска, с шестиступенчатой коробкой передач, с усилителем экстренного торможения, с системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу, системой вызова экстренных оперативных служб, системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов. Ну и, конечно, иномарки должны обладать максимумом комфорта: датчик дождя, подогрев сидений и руля, круиз-контроль и прочее, прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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