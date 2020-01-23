2020-01-23T09:05:50+03:00
Общество

Проблемный долгострой ЖК «Эдем» в Волгограде обещают сдать в 2021 году

Семь недостроенных многоэтажек отдали новым застройщикам
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Печальная история ЖК «Эдем» тянется с 2013 года. 125 дольщиков уже седьмой год ждут, когда же достроят их многострадальные высотки. Сегодня появилась надежда, что уже в 2021 году люди все-таки въедут в свои квартиры. Как рассказали в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, сотрудники которой наведались с проверкой на стройплощадку, работы на объекте идут в хорошем темпе: на стройке заняты более 60 специалистов и тяжелая техника. Дом уже вырос до восьмого этажа, сдача 198-квартирного дома запланирована на 2021 год.

Напомним, что строительство ЖК «Эдем» заморозили в 2015-м. Как показала проверка Госстройнадзора, директор ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест», который строил объект, «увел» более 43 миллионов рублей из денег дольщиков. На него завели уголовное дело.

А пока правоохранители разбираются с директором, проблемный дом передали другому застройщику - ООО «ВПСК».

- В качестве региональной меры поддержки застройщик получил земельный участок в аренду без торгов, субсидию на подключение ЖК «Эдем» к инженерным сетям, - напоминают в администрации региона.

Всего на данный момент в Волгоградской области семь таких проблемных высоток, куда вложили свои деньги дольщики, достраивают другие компании. Только в 2019 году завершены 15 таких объектов, более тысячи волгоградцев наконец-то получили свое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Волгограде капитально отремонтируют школу на Ангарском
Волжанин, отсидевший за кражу в храме, снова его ограбил
Заплатил 130 тысяч за проститутку: астраханца «развели» на интимуслугах
167 участников Сталинградской битвы осталось в регионе
Смертельно опасна: в Волгограде продают ядовитую «незамерзайку»
Волгоградцу дали три года колонии за звонки пенсионерам о ДТП с их детьми
Магазин накажут за недостоверную рекламу карты лояльности «Покупочка»
Волгоградец по ошибке оклеветал полицейских
В Волгоградской области насчитали 114 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж
Полиция просит отозваться волгоградцев, пострадавших от лжериелторши
11 мигрантов, живших в Волгограде незаконно, выдворили из страны
В Волгограде закрыли квест-комнату «Логово» за то, что «учили» детей жестокости
В парке ЦПКИО после вмешательства прокуратуры убрали большую свалку строительного мусора
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов
Администрация Волгоградской области купит десять иномарок за 20 миллионов рублей
Проблемный долгострой ЖК «Эдем» в Волгограде обещают сдать в 2021 году
В Волгограде судят организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»
Под Волгоградом у двух наркоманов отобрали водительские права
Автобус №602 Волгоград - Камышин снова начнет ходить в апреле
Отдал деньги мошеннику: волгоградец пытался устроить сына в академию МВД за миллион рублей
«Берегите себя!»: ректор ВолГМУ предупредил волгоградцев об опасном коронавирусе
Суд обязал Волгоградский фонд капремонта заново отремонтировать дом
В Волгограде спецслужбы будут учиться спасать застрявших на колесе обозрения людей
Ледяной дождь и гололед ожидают в Волгограде
В Волгограде выбрали меру пресечения шестерым участникам дела о хищении канализационных труб в Светлоярском районе
Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области
Из-за ДТП Волжская ГЭС стоит в пробке
«Ко мне уже пришел мастер»: после вмешательства Бастрыкина волгоградской сироте дали тепло в квартиру