Проблемный долгострой ЖК «Эдем» в Волгограде обещают сдать в 2021 году

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:05:50+03:00

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Печальная история ЖК «Эдем» тянется с 2013 года. 125 дольщиков уже седьмой год ждут, когда же достроят их многострадальные высотки. Сегодня появилась надежда, что уже в 2021 году люди все-таки въедут в свои квартиры. Как рассказали в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, сотрудники которой наведались с проверкой на стройплощадку, работы на объекте идут в хорошем темпе: на стройке заняты более 60 специалистов и тяжелая техника. Дом уже вырос до восьмого этажа, сдача 198-квартирного дома запланирована на 2021 год.

Напомним, что строительство ЖК «Эдем» заморозили в 2015-м. Как показала проверка Госстройнадзора, директор ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест», который строил объект, «увел» более 43 миллионов рублей из денег дольщиков. На него завели уголовное дело.

А пока правоохранители разбираются с директором, проблемный дом передали другому застройщику - ООО «ВПСК».

- В качестве региональной меры поддержки застройщик получил земельный участок в аренду без торгов, субсидию на подключение ЖК «Эдем» к инженерным сетям, - напоминают в администрации региона.

Всего на данный момент в Волгоградской области семь таких проблемных высоток, куда вложили свои деньги дольщики, достраивают другие компании. Только в 2019 году завершены 15 таких объектов, более тысячи волгоградцев наконец-то получили свое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU