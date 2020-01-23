2020-01-23T08:41:15+03:00
Происшествия

В Волгограде судят организатора интернет-магазина по продаже «синтетики»

На деньги с торговли наркотиками мужчина купил криптовалюты на 15 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Банду задержали в ноябре 2017-го в Волгограде.Банду задержали в ноябре 2017-го в Волгограде.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На скамью подсудимых отправили 33-летнего волгоградца, который организовал в Волгоградской области крупный бизнес на продаже наркотиков. За год он и его друг развернули в региону целую сеть по торговле «синтетикой». Распространяли наркотики не только в Волгограде, но и в Волжском и Камышине. Продавали через различные мессенджеры и интернет-каналы при помощи «тайников». А, чтобы скрыть доход, полученный от продажи наркотиков, они приобретали на вырученные деньги криптовалюту. Как установии следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в общей сложности эти волгоградцы купили криптовалюту на сумму более 15 миллионов рублей.

Задержали банду в ноябре 2017-го. Во время обысков у наркодилеров изъяли более двухсот приготовленных к сбыту доз с «синтетикой».

- В ходе расследования допрошено более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз. На данный момент собраны все факты и улики, доказывающие вину организатора. Дело с обвинительным заключением передали в суд. Его обвиняют по трем статьям «Сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также легализация (отмывание) денежных средств, совершенные организованной группой, в особо крупном размере», - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Отметим, что второго соучастника этого наркобизнеса уже осудили. Он полностью признал свою вину и его приговорили к 9 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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