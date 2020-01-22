2020-01-22T18:46:51+03:00
Общество

Под Волгоградом у двух наркоманов отобрали водительские права

Об этом позаботилась прокуратура
Юлия Данильченко
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Старополтавский районный суд поддержал прокуратуру в вопросе о лишении двух наркозависимых жителей Волгоградской области водительских прав. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. В законе давно прописано: люди, состоящие на учете у нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от каннабиноидов» и вообще любыми зависимостями от психотропных веществ, не могут садиться за руль.

Периодически прокуратура проводит проверку. Одну из них она инициировала в Старополтавском районе, где и нашлись двое мужчин, явно нарушающих закон, пусть и неумышленно.

- В этой связи прокурором предъявлены административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортным средством. Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль, - добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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