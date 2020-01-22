2020-01-22T18:37:55+03:00
Общество

Проездные для школьников и студентов на маршрут «Волгоград-Камышин» начнут продавать с 25 января

В ГУП «Волгоградавтотранс» пояснили, что билетов не было в продаже по техническим причинам
Юлия Данильченко
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С 25 января школьники и студенты, пользующиеся автобусами маршрута «Волгоград-Камышин», снова смогут приобрести проездные. Цена поднялась на сто рублей: теперь билет на месяц стоит 400 рублей. Но, главное, что учащиеся смогут пользоваться льготами, ведь была информация, что с 13 января ГУП «Волгоградавтотранс» вычеркивает из своей карты направление № 602 «Камышин (АС) - Волгоград (АВ)». А это повлекло бы лишние траты. Оказалось, изменение расписания носит сезонный характер.

- С апреля текущего года автобусы предприятия вновь будут обслуживать данные маршрут. До этого времени направление «Волгоград-Камышин» продолжают обслуживать 24 частных автобуса в день, в оба конца они выполняют 51 рейс. В апреле за счет машин «Волгоградавтотранса» количество рейсов будет увеличено». В прошлом году это было три рейса в день, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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