2020-01-22T17:57:29+03:00
Происшествия

Отдал деньги мошеннику: волгоградец пытался устроить сына в академию МВД за миллион рублей

Деньги мужчине удалось вернуть, правда, после обращения в правоохранительные органы
Юлия Данильченко
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Один год тюрьмы получил 45-летний мошенник из Волгограда, пообещавший знакомому за миллион рублей пристроить его сына в престижную академию МВД. Это произошло в мае 2019 года: волгоградец обратился к знакомому со странной просьбой.

- Он просил оказать содействие в поступлении его сына в Волгоградскую Академию МВД. Бравируя обширными связями в правоохранительных структурах, мужчина заверил что сможет решить вопрос, но для этого ему необходим 1 миллион рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Мужчины даже приехали в институт, чтобы передать «компетентным лицам» взятку. Но мошенник, разумеется, взял деньги и ничего никому не платил, да и связей у него не было. Миллион он положил в карман, а знакомого заверил, будто обо всем договорился. Лишь поняв, что его обманули, волгоградец обратился в следственные органы.

- Работая во взаимодействии с руководством ВУЗа, оперативники собственной безопасности Главка МВД получили информацию о том, что мужчина, бравируя якобы имеющимися у него возможностями, предлагал почти гарантированное поступление в престижный полицейский ВУЗ. Были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых все встречи абитуриента и его родителей с мошенником проходили под контролем полицейских, в результате чего злоумышленник был задержан с поличным, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, свой миллион потерпевший получил обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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