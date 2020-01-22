«Берегите себя!»: ректор ВолГМУ предупредил волгоградцев об опасном коронавирусе

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:03:18+03:00

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«Зарегистрирован 291 случай заражения, 6 человек уже умерло. Вирус на сегодняшний день встречается в Китае, Южной Корее, Японии, в Тайланде, на Тайване, в Австралии и США. Берегите себя!» - обратился к своим волгоградским подписчикам в инстаграме ректор волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин.

Речь о новом «коронавирусе 2019-nCoV». По словам медика, раньше этот вирус не передавался людям, но «что-то пошло не так». Есть версия, что заражение человека произошло от животных, а затем стало передаваться среди людей.

- Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Обычная симптоматика стандартного ОРВИ, - пишет Владимир Шкарин и предостерегает туристов, планирующим поездку за границу: нужно узнать эпидемиологическую ситуацию, даже если все нормально – не посещать места, где торгуют животными и морепродуктами. Конечно, кушать только хорошо приготовленную пищу и пить качественную воду, избегать зоопарков и цирков, в крайних случаях использовать маски и тщательно мыть руки. Если стало плохо, лучше сразу обратиться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU