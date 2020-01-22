Суд обязал Волгоградский фонд капремонта заново отремонтировать дом

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:12:00+03:00

После капитального ремонта дом №75 на улице Набережной в Волжском весь пошел трещинами

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По решению суда фонд капремонта Волгоградской области должен будет заново отремонтировать дом №75 на улице Набережной в Волжском. Причем сделать это регоператор должен в течение двух месяцев после вступления решения суда в силу.

Фасад и цоколь здания пошли трещинами вскоре после капитального обновления, которое стоило несколько миллионов рублей. Штукатурка отслоилась с цоколя по всему периметру дома. А на парапете даже оголилась арматура. Обнаружила это инспекция регионального Госжилнадзора во время проверки по жалобе жильцов. Фонду капремонта выдали предписание на устранение недостатков.

- Однако предписания регоператором не выполнены, что свидетельствует о низком контроле за качеством выполнения работ подрядной организацией, - рассказала «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

Решение еще не вступило в законную силу. Если регоператор его не обжалует, то должен будет за 60 дней устранить вертикальные и диагональные трещины на фасаде и цоколе, а также восстановить парапет жилого дома. При помощи прежнего или другого подрядчика.

По плану на 2020 год фонд капремонта должен отремонтировать 280 домов в Волгограде и области, еще в 255 домах будут проводить инженерные изыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU