В Волгограде спецслужбы будут учиться спасать застрявших на колесе обозрения людей

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:04:47+03:00

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Волгоградские чиновники и силовики любят время от времени устраивать учения и военно-полевые сборы: повторить еще раз, как спасать людей в экстремальных условиях, потренироваться в меткости на полигоне, обсудить стратегические задачи в палатке. Чтобы если не дай бог настоящее ЧП, все четко знали, куда бежать и звонить. Очередные учения пройдут уже завтра, 23 января: устроил межведомственную тренировку губернатор Андрей Бочаров. Уже составили план действий: спасти людей, застрявших на чертовом колесе, попавших в ДТП и провалившихся под лед.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, в учениях впервые примут участие альпинисты. Именно им придется открывать кабинки и спускать вниз посетителей колеса обозрения, которым не судьба выбраться с аттракциона самостоятельно: из-за короткого замыкания чертово колесо остановилось. Кстати, такое уже происходило здесь прошлым летом по-настоящему, но обошлось без альпинистов и спасателей – аттракцион подключили к запасному генератору. Разработчики плана учений пошли дальше и придумали, что сотрудника парка аттракционов ударило током, и колесо запустить некому.

Как обычно, в учениях задействуют Краснослободский поисково-спасательный отряд. Сотрудникам придется доставать из-подо льда любителей зимней рыбалки. По легенде, пострадать не должен никто. А спасатели поучатся слаженно работать вместе с сотрудниками скорой помощи.

Еще раз потренируются экстренные службы спасать людей, попавших в ДТП, хотя и без организованных учений это им приходится делать каждый день. Но опыт лишним не бывает. Сотрудники МЧС еще раз продемонстрируют начальству, как умеют вырезать заблокированных раненых из салона авто. На металлолом пойдет отечественная «шестерка».

ИСТОЧНИК KP.RU