Ледяной дождь и гололед ожидают в Волгограде
В ближайшие часы в Волгоградской области вновь ожидают резкое ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, в ночь на 23 января 2020 года в регионе ожидается мокрый снег, снег и ледяной дождь. Поэтому на дорогах не избежать гололедицы. ГИБДД Волгограда предупреждает водителей о грядущей непогоде и просит быть предельно осторожными на трассах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями и, конечно, уступать дорогу пешеходам.
- Из-за понижения температуры на дорогах может появиться наледь, как следствие, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций, - говорится в сообщении.
По прогнозу Волгоградского ЦГМС, ледяной дождь будут сопровождать порывы ветра до 15-20 м/с. В Волгограде температура и днем, и ночью будет около нуля.
- Выбирайте скорость, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации, - предупреждают в главке МВД России по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU