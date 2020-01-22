Ледяной дождь и гололед ожидают в Волгограде

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:23:34+03:00

Дорожники и коммунальщики тоже готовятся к непогоде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В ближайшие часы в Волгоградской области вновь ожидают резкое ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, в ночь на 23 января 2020 года в регионе ожидается мокрый снег, снег и ледяной дождь. Поэтому на дорогах не избежать гололедицы. ГИБДД Волгограда предупреждает водителей о грядущей непогоде и просит быть предельно осторожными на трассах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями и, конечно, уступать дорогу пешеходам.

- Из-за понижения температуры на дорогах может появиться наледь, как следствие, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций, - говорится в сообщении.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, ледяной дождь будут сопровождать порывы ветра до 15-20 м/с. В Волгограде температура и днем, и ночью будет около нуля.

- Выбирайте скорость, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации, - предупреждают в главке МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU