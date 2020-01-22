В Волгограде выбрали меру пресечения шестерым участникам дела о хищении канализационных труб в Светлоярском районе
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области продолжают расследование уголовного дела о краже 7,2 километров канализационных труб. Суды избрали меру пресечения шести подозреваемым.
По версии следствия, организаторы, среди которых бывший замглавы Светлоярского района, бывший директор фирм по приемке металла и представитель местной концессии, решили заработать на трубах, которых раньше были частью системы водоотведения. Они наняли работников, которые эти коммуникации вырыли и отвезли на пункт приема лома черного и цветного металлов.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная организованной группой. Суд избрал меру пресечения шестерым участникам. Экс-замглавы района арестовали, он находится в СИЗО, бывшему директору фирмы приема цветмета назначили запрет определенных действий. Четверым исполнителям определили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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ИСТОЧНИК KP.RU