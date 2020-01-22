2020-01-22T15:58:30+03:00
Общество

Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области

Появятся они в Котовском и Быковском районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Сначала четыре "ветряка" построят в Котовском районе.Сначала четыре "ветряка" построят в Котовском районе.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Электростанции, работающие на энергии ветра, построят в Волгоградской области впервые. Соглашение с инвестором УК «Ветроэнергетика» администрация региона подписала в конце прошлого года. Несколько электростанций мощностью до 500 мегаватт собираются строить в Котовском и Быковском районах области. Инвестпроект собираются реализовать в течение ближайших трех лет. Сначала в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию «Котовскую» и «Новоалексеевскую» электростанции общей мощностью 99 мегаватт. Спустя год, в 2022-м, еще две - «Купцовскую» и «Ольховскую» суммарной мощностью 311 мегаватт. В Быковском районе ветроэлектростанции начнут строить позже: в 2022 – 2023 годах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, ООО «Ветропарки ФРВ» уже приступило к реализации инвестиционного проекта. Специалисты уже проанализировали результаты измерений ветра. Сейчас компания согласовывает проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде выбрали меру пресечения шестерым участникам дела о хищении канализационных труб в Светлоярском районе
Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области
Из-за ДТП Волжская ГЭС стоит в пробке
«Ко мне уже пришел мастер»: после вмешательства Бастрыкина волгоградской сироте дали тепло в квартиру
В Волгограде автобус врезался в столб, уходя от столкновения с фурой
Молодежный центр в Волгограде ушел с молотка за копейки
В Волгоградской области нелегальные мигранты трудились в теплицах по выращиванию овощей
Под Волгоградом задержали теневого владельца эконом-магазина
Центр поддержки самозанятых открыли в Волгограде
На севере Волгограда закроют на ночь ж/д переезд
В центре Волгограда «Приора» пролетела на "красный" и протаранила забор
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем на юге Волгограда доме
Собаке без мордочки из Волгограда нашли семью в Лондоне
В Астрахани пристав пришел к должнику и задержал его гостя, находившегося в розыске
Получил 2,5 года тюрьмы: волгоградец обвинил погибшего друга в ДТП
В Волжском в День студента устроят зачетный праздник
Более трех тысяч должников из Волгограда метут улицы и собирают мусор
Волгоградские полицейские поймали автоворов, вскрывших семь машин за три дня
ФК «Тамбов» рассматривает Волгоград-Арену для домашних игр в РПЛ
Возить пассажиров по маршруту Волгоград-Камышин будут только частные перевозчики
Мокрый снег, ветер и гололед: волгоградцев предупреждают о непогоде
В Волгограде водитель сумел выбраться из машины, перевернувшейся в овраг с водой
В Волгоградском музыкальном театре за пять лет пятый директор
В 2020-м начнут строить новую дорогу из Волгограда в Волжский