Несколько ветроэлектростанций построят в Волгоградской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:58:30+03:00

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Электростанции, работающие на энергии ветра, построят в Волгоградской области впервые. Соглашение с инвестором УК «Ветроэнергетика» администрация региона подписала в конце прошлого года. Несколько электростанций мощностью до 500 мегаватт собираются строить в Котовском и Быковском районах области. Инвестпроект собираются реализовать в течение ближайших трех лет. Сначала в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию «Котовскую» и «Новоалексеевскую» электростанции общей мощностью 99 мегаватт. Спустя год, в 2022-м, еще две - «Купцовскую» и «Ольховскую» суммарной мощностью 311 мегаватт. В Быковском районе ветроэлектростанции начнут строить позже: в 2022 – 2023 годах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, ООО «Ветропарки ФРВ» уже приступило к реализации инвестиционного проекта. Специалисты уже проанализировали результаты измерений ветра. Сейчас компания согласовывает проект.

ИСТОЧНИК KP.RU