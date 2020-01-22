Из-за ДТП Волжская ГЭС стоит в пробке

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:28:11+03:00

На плотине между Волжским и Волгоградом столкнулись «ВАЗ-2104» и иномарка

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Днем в среду, 22 января 2020, на плотине Волжской ГЭС между Волжским и Волгоградом произошло ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки. К счастью, в аварии никто не пострадал. Но автомобилисты надолго встали в пробке между двумя соседними городами на мостовом переходе через Волгу. Восстановить нормальное движение гаишники обещают в ближайшее время.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной Госавтоинспекции, на дороге столкнулись машины «ВАЗ-2104» и китайский внедорожник Great Wall Hover. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. На место аварии дополнительно направили сразу два экипажа ДПС отдела ГИБДД по городу Волжскому. Движение по мостовому переходу на плотине Волжской ГЭС сейчас временно затруднено.

Так что волгоградским автомобилистам лучше выбрать другой маршрут, если есть такая возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU