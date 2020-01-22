2020-01-22T15:09:55+03:00
Происшествия

В Волгограде автобус врезался в столб, уходя от столкновения с фурой

ДТП в Красноармейском районе обошлось без пострадавших
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Водитель пытался уйти от столкновения с фурой.Водитель пытался уйти от столкновения с фурой.Фото: Семен ШПАК
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Пассажирский автобус врезался в столб около 11 часов утра 22 января 2020 в Красноармейском районе Волгограда. По предварительным данным, попавший в аварию водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком и выбрал меньшее из двух зол. К счастью, в этот момент в салоне автобуса не было пассажиров – он следовал не по своему 55-му маршруту.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, водитель фуры создал помехи для общественного транспорта и водитель автобуса № 55, пытаясь избежать ДТП, влетел в световую опору. Мужчина и находившийся в салоне кондуктор не пострадали.

Установить все детали произошедшего теперь предстоит сотрудникам ГИБДД. Автотранспортное предприятие уже передало в полицию записи с установленных на автобусе видеокамер. На них ясно видно, как повел себя на дороге водитель грузового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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